Tamaquito schliesst Verhandlungen mit Cerrejón erfolgreich ab

Mangelndes Stakeholder-Engagement von Glencore

Die Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien ask! ist auf den 17. Mai 2016 zusammen mit BürgerInnen aus dem Knonauer Amt, unserer Partnerorganisation PAS und VertreterInnen aus dem Departement für auswärtige Angelegenheiten zu einem Up-Date und Austausch ein Jahr nach der gemeinsamen Reise mit CEO Ivan Glasenberg nach Kolumbien eingeladen worden war. Die ask! hat die Teilnahme abgelehnt.

Als Reaktion einerseits auf einen Schattenbericht, den die ask! gemeinsam mit der kolumbianischen NGO PAS verfasste, sowie andernseits auf eine Reise zu den Kohleminen von Glencore in Kolumbien, die die ask! für eine Bürgergruppe aus dem Knonauer Amt im Januar 2015 organisierte, lud Glencore-CEO Ivan Glasenberg VertreterInnen der ask! und aus dem Knonauer Amt ein, mit ihm nach Kolumbien zu kommen. Glasenbergs Ansage vor Reiseantritt: Wir werden alle Themen durchgehen, und wo es Probleme gibt, werde ich sie lösen!

So begaben wir uns vom 26. – 29. März 2015 mit Ivan Glasenberg und dem obersten Glencore-Management sowie mit zwei BürgerInnen aus dem Knonauer Amt nach Kolumbien, um über die Unternehmenspolitik von Glencore zu diskutieren und von Glencores Kohleminen betroffene Gemeinschaften zu besuchen. Dabei versprach Ivan Glasenberg, die umgesiedelten Gemeinschaften mit Wasser zu versorgen und die Umsiedlungsprozesse zu beschleunigen. Passiert ist ein Jahr später noch fast nichts, wie wir in einem von über 70 Persönlichkeiten unterzeichneten offenen Brief am 31. März 2016 dargelegt haben.

Von der gemeinsamen Reise nach Kolumbien erhoffte sich die ask! einen vertieften Dialog mit Glencore über Themen wie die Menschenrechtspolitik von Glencore, die Umsiedlungspolitik und den Umgang mit Gewerkschaften. In den letzten gut 12 Monaten kam ein solcher Dialog leider nicht zu Stande, im Gegenteil wurden die Gespräche mit Glencore sogar schwieriger und unergiebiger. Glencore verharrte in einer rigiden Verteidigungshaltung, beschuldigte die ask! und PAS mangelnder Sachkenntnis oder schob die Gründe für Probleme anderen Akteuren in die Schuhe.

Auf den 20. Oktober 2015 berief Glencore ein Treffen ein, an dem alle Akteure der Reise vom März 2015 teilnahmen, und wo durch Glencore auf oberflächliche Weise über die Situation und die angeblichen Fortschritte rund um die kolumbianischen Kohlenminen informiert wurde und etwas Raum für Fragen und Diskussionen bestand. Es gab jedoch keine vorgängig gemeinsam verabschiedete Agenda und keine Vorabinformationen über die zu diskutierenden Themen. Die ask! ist seit 2008 regelmässig im Gespräch mit dem obersten Glencoremanagement und wir sind bestrebt, die Qualität der Gespräche zu verbessern. Deshalb haben wir schon im Oktober 2015 statt eines breiten, oberflächlichen Treffens ein vertieftes bilaterales Gespräch verlangt, was Glencore abgelehnt hatte. Aus Goodwill nahm die ask! trotzdem am Treffen zusammen mit VertreterInnen aus dem Konauer Amt und dem Management von Glencore teil. Nach dem Treffen gelangte die ask! nochmals in einem Mail vom 22. November 2015 an Glencore und hielt fest, dass zukünftige Treffen eine vertieftere Diskussion ermöglichen sollten, wozu es Unterlagen zur Vorbereitung und eine gemeinsame Agenda brauche. Glencore hat auf dieses Mail nie reagiert, und auch verschiedene andere Mails und Schreiben wurden nicht oder höchstens ausweichend beantwortet.

Als Reaktion auf den Offenen Brief vom 31. März 2016 erfolgte eine Einladung von Glencore an die ask!, an PAS, die VertreterInnen aus dem Knonauer Amt und an das EDA, um im Beisein der Präsidenten der Glencore-Tochterfirmen Prodeco und Cerrejón eine Bilanz über ein Jahr nach der Reise zu ziehen und nächste Schritte zu besprechen. Die ask! lehnte das Treffen in der vorgesehenen Form ab, da wir mit den Zielen und dem Setting des Treffens nicht einverstanden waren und keinen Mehrwert darin sahen. Stattdessen gelangten wir unabhängig vom Termin des 17. Mais mit einem konkreten Agendavorschlag und konkreten Fragen und Informationsbegehren bezüglich der Umsetzung der Menschenrechtspolitik in Kolumbien an Glencore. Wir betonten einmal mehr, dass wir einen Prozess anstreben, der mehrere Treffen mit gemeinsam definierter Agenda und Zielen umfasst. Seit über drei Jahren gelangen wir mit Fragen zum Themenkomplex „Menschenrechte“, u.a. zur Sorgfaltsprüfungspflicht und zu Risikoanalysen/Human Rights Impact Assessments an Glencore, ohne bisher ausführliche Unterlagen erhalten zu haben. Obwohl in der Berichterstattung Glencores solche Themen aufgenommen wurden, enthalten die bisherigen Berichte die Glencore oder Prodeco publizieren, keine Ausreichenden Informationen, damit sich Betroffene oder Interessengruppen ein klares Bild von den Ergebnissen der Analysen und den getroffenen Massnahmen machen können (Vergleich Prinzip 21 der UNO Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte UNGP). Auch im Kontakt mit Glencore hatten wir bisher keine weiterführenden Unterlagen erhalten. Wir machten daher eine Teilnahme an weiteren Treffen von einer gemeinsamen Agenda und vorgängig zugestellten Unterlagen abhängig.

Glencore war weder bereit, nebst dem allgemeinen Treffen vom 17. Mai zusätzliche Zeit für einen bilateralen Austausch mit der ask! einzuräumen, noch eine detaillierte Agenda und weiterführende Unterlagen im Voraus zuzustellen. In Bezug auf die konkreten Informationsbegehren der ask! verwies sie auf den bald erscheinenden Nachhaltigkeitsbericht und die Dokumente auf der Firmenhomepage.

Es ist für uns unverständlich, weshalb Glencore nicht bereit ist, vertiefte Informationen über ihre Menschenrechtspolitik öffentlich zu machen. Die UNGP, an denen Glencore sich zu orientieren vorgibt, verlangen ja genau eine Offenlegung der Menschenrechtspolitik in einer Art und Weise, dass die Ergebnisse und die getroffenen Massnahmen zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen für Anspruchsgruppen nachvollziehbar sind. Die Informationen, die Glencore bisher auf ihrer Webseite und in den Nachhaltigkeitsberichten veröffentlichte oder die wir im Rahmen von Treffen erhielten, genügen diesen Anforderungen eben genau nicht. Deshalb gelangten wir mit spezifischen Fragen und Informationsbegehren an Glencore.

Aus heutiger Sicht können wir nicht davon ausgehen, dass der Nachhaltigkeitsbericht 2015 oder die Informationen, die am 17. Mai abgeben werden, an diesem Befund etwas Wesentliches ändern, dies zumal Glencore nicht bereit ist, vorgängig die Informationen zugänglich zu machen und eine Agenda zu präsentieren. Aus diesem Grund wird die ask! definitiv nicht am Treffen vom 17. Mai teilnehmen. Falls Glencore die von der ask! eingeforderten Informationen veröffentlicht, ist die ask! weiterhin für zukünftige Gespräche bereit.